HOME NEWS NASIONAL

Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Sempat Sapa Wartawan Sebelum Beri Pengarahan ke Kader

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |12:58 WIB
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Sempat Sapa Wartawan Sebelum Beri Pengarahan ke Kader
Megawati Soekarnoputri tiba di Rakernas PDIP (Foto : MPI/PDIP)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di hari kedua yang digelar di Ancol Beach City International, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Megawati akan memberikan pengarahan secara tertutup kepada jajarannya di hari kedua pelaksanaan Rakernas.

Tiba di arena Rakernas, kehadiran Megawati disambut oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Eriko Sotarduga, Wasekjen Sadarestuwati hingga tim media PDIP Monang Sinaga.

Megawati tampak sedikit berbincang dengan Hasto dan Monang saat tiba di arena Rakernas. Mereka lalu naik ke eskalator menuju lantai dua gedung. Tiba di lantai dua, Megawati bersama Hasto dan Monang naik ke boogy car menuju lokasi Rakernas.

Di tengah perjalanan menuju arena acara, Megawati sempat menyapa awak media dan narasumber dari DPP PDIP yang sedang menggelar konferensi pers.

Usai menyapa, Megawati dan rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju arena Rakernas yang berada di lantai tiga.

Halaman:
1 2
      
