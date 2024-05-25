Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bibit Siklon Tropis 93W Terdeteksi, BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |13:37 WIB
Bibit Siklon Tropis 93W Terdeteksi, BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah
BMKG (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi Bibit Siklon Tropis 93W di utara wilayah Indonesia tepatnya di utara Sulawesi Utara. BMKG mengingatkan waspada potensi hujan lebat di sejumlah wilayah akibat dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 93W.

“Bibit Siklon Tropis 93W terpantau di Perairan Masbate wilayah Filipina sebelah utara Sulawesi Utara, tepatnya di sekitar 12.3 derajat Lintang Utara dan 123.8 derajat Bujur Timur dengan kecepatan angin maksimum 30 knots (56 km/jam) dan tekanan udara minimum 1006.0 hPa bergerak ke arah Barat – Barat Laut menuju daratan Filipina bagian Tengah,” ungkap BMKG dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2024).

BMKG memprediksi dalam 24 jam kedepan (Minggu), Bibit Siklon Tropis 93 W memiliki potensi Tinggi untuk menjadi siklon tropis.

BMKG mengatakan Bibit Siklon Tropis 93W berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di sejumlah wilayah yakni hujan sedang hingga lebat di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan bagian Utara.

“Kemudian, wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan,” paparnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
