Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilkada 2024, Ganjar Ungkap Daerah-Daerah Fokus Kemenangan PDIP

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |17:46 WIB
Pilkada 2024, Ganjar Ungkap Daerah-Daerah Fokus Kemenangan PDIP
Ganjar Pranowo ungkap daerah-daerah yang jadi fokus PDIP (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkap wilayah yang akan jadi target kemenangan PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024. Hal itu dikatakan Ganjar pada hari kedua Rakernas PDIP di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

"Bahwa ada daerah-daerah yang memang jadi perhatian kita ya, saya kira Jawa, Bali, terus kemudian Sumatera atau Sumatera Utara terus kemudian Lampung itu menjadi perhatian," kata Ganjar kepada wartawan.

Mantan Capres ini mengatakan, kader PDIP yang tidak kontestasi pilkada, juga akan membantu kemenangan di daerah-daerah.

"Nah kita-kita yang lain pasti akan menjadi kontributor, maka saya sampaikan bahwa seluruh kader pasti akan berada pada barisan yang sama setelah mengevaluasi untuk menyiapkan konsolidasi yang lebih kuat," sambungnya.

Yang terpenting, dalam pengarahan Rakernas ini, kata Ganjar seluruh kader diminta untuk turun hingga akar rumput. Serta belajar dari pengalaman pilpres sebelumnya.

"Intinya seluruh kader kita diminta untuk menyiapkan semuanya, selalu turun ke masyarakat, mendengarkan suara-suara yang ada. Termasuk pengalaman kita di Pilpres kemarin, di Pileg kemarin, bagaimana persaingannya sangat luar biasa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement