Pilkada 2024, Ganjar Ungkap Daerah-Daerah Fokus Kemenangan PDIP

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkap wilayah yang akan jadi target kemenangan PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024. Hal itu dikatakan Ganjar pada hari kedua Rakernas PDIP di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

"Bahwa ada daerah-daerah yang memang jadi perhatian kita ya, saya kira Jawa, Bali, terus kemudian Sumatera atau Sumatera Utara terus kemudian Lampung itu menjadi perhatian," kata Ganjar kepada wartawan.

Mantan Capres ini mengatakan, kader PDIP yang tidak kontestasi pilkada, juga akan membantu kemenangan di daerah-daerah.

"Nah kita-kita yang lain pasti akan menjadi kontributor, maka saya sampaikan bahwa seluruh kader pasti akan berada pada barisan yang sama setelah mengevaluasi untuk menyiapkan konsolidasi yang lebih kuat," sambungnya.

Yang terpenting, dalam pengarahan Rakernas ini, kata Ganjar seluruh kader diminta untuk turun hingga akar rumput. Serta belajar dari pengalaman pilpres sebelumnya.

"Intinya seluruh kader kita diminta untuk menyiapkan semuanya, selalu turun ke masyarakat, mendengarkan suara-suara yang ada. Termasuk pengalaman kita di Pilpres kemarin, di Pileg kemarin, bagaimana persaingannya sangat luar biasa," ujarnya.