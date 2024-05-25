Bocah 11 Tahun Meninggal Usai Disiram Bensin & Terbakar, Saksikan di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (25/5/2024), ada berita tentang Aldelia Rahma, seorang bocah perempuan berumur 11 tahun, warga Korong Koto Kaciak, Nagari III Koto, Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, yang meninggal dunia setelah 3 bulan di RSUP M. DJamil Padang.

Aldelia adalah korban penyiraman bensin oleh teman sekolahnya yang membuat tubuh bocah malang itu terbakar. Kejadian berawal 23 Februari lalu, saat Aldelia melakukan gotong royong bersama murid SD lain di sekolah.

Ketika membakar sampah, salah seorang siswa menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia, tak lama kemudian api dengan sekejap membakarnya. Dalam keadaan panik Aldelia lari menyelamatkan diri ke WC sekolah, namun sayang pada saat itu WC dalam keadaan terkunci.

Aldelia kemudian lari ke arah kelas untuk mencari bantuan yang kemudian diketahui gurunya. Pasca kejadian, Aldelia sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang.

Karena tidak puas dengan pihak keluarga tersangka, pihak sekolah dan rumah sakit yang dianggap tidak memberikan pelayanan semestinya, keluarga korban kemudian menempuh jalur hukum.

