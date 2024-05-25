Sejumlah Kejanggalan Mencuat dalam Penuntasan Kasus Pembunuhan Vina dan Eki

JAKARTA - Sejak 2016 pascatewasnya Vina, keluarga terus melakukan berbagai upaya untuk menutut keadilan. Meski akhirnya pengadilan memutus 8 terpidana dalam kasus ini, namun pihak keluarga belum juga puas. Bagi mereka, masih ada pelaku lain yang terlibat Pembunuhan Vina dan Eki yang masih bebas.

Tim Sergap Investigasi, menelusuri bagaimana 8 terpidana ditangkap polisi. Dari beberapa wawancara keluarga terpidana, ada kejanggalan saat proses penangkapan dan penetapan tersangka. Sosok Aep dan Dede yang menunjuk 8 terpidana sebagai pelaku, tak pernah dihadirkan dalam sidang.

Kejanggalan lain yang ditemukan soal dugaan adanya perkosaan terhadap korban Vina. Kuat dugaan, selain disiksa Vina juga dinodai oleh para pelaku. Hal ini disampaikan Marliyana kakak Vina. Fakta lain, adanya bercak sperma yang tidak didalami polisi. Menurut kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, tidak adanya lanjutan penyidikan dugaan perkosaan adalah tanda tanya besar.

Masih banyak temuan tim sergap investigasi selama 3 hari meliput di Cirebon 21-23 Meri 2024. saksikan selengkapnya di Sergap Investigasi di RCTI ,Senin 27 Mei 2024 pukul 05;00 Wib

(Fakhrizal Fakhri )