Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Kejanggalan Mencuat dalam Penuntasan Kasus Pembunuhan Vina dan Eki

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |18:55 WIB
Sejumlah Kejanggalan Mencuat dalam Penuntasan Kasus Pembunuhan Vina dan Eki
Foto: Tim Sergap Investigasi
A
A
A

JAKARTA - Sejak 2016 pascatewasnya Vina, keluarga terus melakukan berbagai upaya untuk menutut keadilan. Meski akhirnya pengadilan memutus 8 terpidana dalam kasus ini, namun pihak keluarga belum juga puas. Bagi mereka, masih ada pelaku lain yang terlibat Pembunuhan Vina dan Eki yang masih bebas.

Tim Sergap Investigasi, menelusuri bagaimana 8 terpidana ditangkap polisi. Dari beberapa wawancara keluarga terpidana, ada kejanggalan saat proses penangkapan dan penetapan tersangka. Sosok Aep dan Dede yang menunjuk 8 terpidana sebagai pelaku, tak pernah dihadirkan dalam sidang.

Kejanggalan lain yang ditemukan soal dugaan adanya perkosaan terhadap korban Vina. Kuat dugaan, selain disiksa Vina juga dinodai oleh para pelaku. Hal ini disampaikan Marliyana kakak Vina. Fakta lain, adanya bercak sperma yang tidak didalami polisi. Menurut kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, tidak adanya lanjutan penyidikan dugaan perkosaan adalah tanda tanya besar.

Masih banyak temuan tim sergap investigasi selama 3 hari meliput di Cirebon 21-23 Meri 2024. saksikan selengkapnya di Sergap Investigasi di RCTI ,Senin 27 Mei 2024 pukul 05;00 Wib

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement