BMKG Ungkap Pemicu Hujan Lebat di Jabodetabek

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadinya hujan dengan intensitas di atas 100 mm di wilayah Jabodetabek pada Jumat 24 Mei 2024.

Deputi Bidang Meteorologi Guswanto menjelaskan hujan dengan intensitas di atas 100 mm terpantau di Kemang, Bogor sebesar 155 mm, Bogor Barat sebesar 146.6 mm, Dramaga sebesar 123.8 mm, Leuwiliang sebesar 118.2 mm, dan Cisarua sebesar 108.0 mm.

"Faktor pemicu hujan dengan intensitas tinggi tersebut yaitu aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) yang berada di kuadran 3 (Samudra Hindia), aktifnya gelombang Rossby Equatorial di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatra perairan barat dan pesisir selatan Banten dan Jawa Barat," kata Guswanto dalam keterangan resminya.

Tidak hanya itu faktor pemicu lainnya adalah pola pertemuan angin di wilayah Sumatera bagian Selatan hingga Samudera Hindia, suhu muka laut yang hangat pada perairan wilayah sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, labilitas atmosfer yang tinggi serta terpantaunya adveksi dingin dari selatan Jawa sehingga menyebabkan kelembapan yang tinggi cukup bertahan di wilayah pulau Jawa.

Sebelumnya, BMKG telah merilis Prakiraan Musim Kemarau tahun 2024 dan menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki periode Awal Musim Kemarau pada bulan Mei hingga Agustus 2024.