HOME NEWS NASIONAL

Usai Anggota Densus 88 Mata-matai Jampidsus, Pengamanan Gedung Kejagung Diperketat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:06 WIB
Usai Anggota Densus 88 Mata-matai Jampidsus, Pengamanan Gedung Kejagung Diperketat
Polisi Militer jaga keamanan Kejagung (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Pengamanan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai diperketat imbas anggota Densus 88 Antiteror Polri diduga mata-matai Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Kini gedung Korps Adhyaksa itu dijaga oleh anggota Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Informasi tersebut dibagikan melalui unggahan akun instagram @puspomtni. Bedasarkan keterangan foto yang diunggah pengamanan khusus itu dipimpin langsung oleh Lettu Pom Andri.

"Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh anggota Densus 88," tulis keterangan akun @puspomtni, dikutip Sabtu (25/5/2024).

Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman.

"Pengamanan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejaksaan Agung," sambungnya.

Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan.

"Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di institusi hukum tertinggi di Indonesia," katanya.

