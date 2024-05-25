Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan, menjadi oposisi bukan berarti merecoki urusan roda pemerintahan yang sedang berjalan. Hal itu dikatakan Ganjar usai menghadiri Rakernas PDIP ke-V di hari kedua, Sabtu (25/5/2024).

"Jangan berpikir kalau di luar pemerintahan itu selalu akan ngerecokin, tidak," ujar di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Menurut Ganjar, bisa jadi dengan adanya kritik terhadap pemerintah justru membawa arah kebaikan untuk bangsa ini.

"Jangan-jangan akan memberikan kredit, poin-poin kredit yang sangat bagus untuk memberikan jalur atau rambu-rambu yang jalannya pemerintahan, akan bisa lebih baik sesuai cita-cita," sambungnya.

Sejauh ini, PDIP belum menentukan sikap apakah akan oposisi atau masuk bergabung bersama pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sebab keputusan sikap PDIP akan ditentukan besok di hari terakhir Rakernas ke-V.

Untuk itu dia meminta agar segala pihak menunggu hasil dari rakernas ini, "tunggu hasil akhir Rakernas ya," sambung Ganjar.