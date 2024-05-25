Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:54 WIB
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan, menjadi oposisi bukan berarti merecoki urusan roda pemerintahan yang sedang berjalan. Hal itu dikatakan Ganjar usai menghadiri Rakernas PDIP ke-V di hari kedua, Sabtu (25/5/2024).

"Jangan berpikir kalau di luar pemerintahan itu selalu akan ngerecokin, tidak," ujar di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Menurut Ganjar, bisa jadi dengan adanya kritik terhadap pemerintah justru membawa arah kebaikan untuk bangsa ini.

"Jangan-jangan akan memberikan kredit, poin-poin kredit yang sangat bagus untuk memberikan jalur atau rambu-rambu yang jalannya pemerintahan, akan bisa lebih baik sesuai cita-cita," sambungnya.

Sejauh ini, PDIP belum menentukan sikap apakah akan oposisi atau masuk bergabung bersama pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sebab keputusan sikap PDIP akan ditentukan besok di hari terakhir Rakernas ke-V.

Untuk itu dia meminta agar segala pihak menunggu hasil dari rakernas ini, "tunggu hasil akhir Rakernas ya," sambung Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006158/wacana-anies-dan-ahok-berduet-di-pilgub-jakarta-ganjar-pranowo-daftar-dulu-aja-qDzpK2sYTH.jpg
Wacana Anies dan Ahok Berduet di Pilgub Jakarta, Ganjar Pranowo: Daftar Dulu Aja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement