Besok, PDIP Putuskan Sikap Politik Dukung Atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyampaikan bahwa saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan soal sikap politik yang akan diambil dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres terpilih periode 2024-2029 mendatang.

Kendati demikian, Puan meminta kepada semua pihak untuk menunggu penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP yang akan digelar pada hari Minggu 26 Mei 2024 besok.

"Kita lihat besok (hasil Rakernas V PDIP)," kata Puan di sela-sela pelaksanaan Rakernas yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Saat ini, kata dia, peserta Rakernas yang terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terus melakukan pembahasan dalam rangka mempertimbangkan sikap PDIP.

"Sikap politik nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum," ujar Ketua DPR itu.

(Fakhrizal Fakhri )