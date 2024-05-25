Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Baru Meluap, Puluhan Rumah Warga di Bojonggede Terendam Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |00:38 WIB
Kali Baru Meluap, Puluhan Rumah Warga di Bojonggede Terendam Banjir
Rumah warga Bojonggede terendam banjir (Foto: Dok BPBD/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah warga di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor terendam banjir. Hal itu disebabkan meluapnya Kali Baru.

"Disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan Kali Baru meluap," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2024).

Berdasarkan data, terdapat 22 rumah warga yang terendam banjir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 Kepala Keluarga (KK) dengan 98 jiwa yang terdampak.

"Rumah hanya terendam tidak ada kerusakan," jelasnya.

Untuk kondisi saat ini, banjir yang menggenangi rumah warga sudah surut dan masih bisa dihuni. Diperlukan langkah antisipasi banjir terulang kembali.

"Dibutuhkan normalisasi kali dari dinas terkait," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
