Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan Ini

JAKARTA - Prediksi cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sabtu (25/5/2024).

Berikut prakiraan cuaca di Jabodetabek :

- Tangerang pada pagi hari cerah hujan ringan, siang berawan, malam berawan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 23 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 95 persen.

- Bekasi pada pagi hari berawan, siang berawan, malam cerah berawan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 24 sampai 33 derajat celsius dan kelembapan 60 sampai 95 persen.

- Depok pada pagi hari cerah berawan, siang berawan, malam cerah berawan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 95 persen.

- Bogor pada pagi hari hujan ringan, siang berawan, malam cerah berawan dan dini cerah berawan. Dengan suhu 21 sampai 31 derajat celsius dan kelembapan 65 sampai 95 persen.