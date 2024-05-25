Sejumlah Wilayah Jakarta Kebanjiran Gegara Rob dan Luapan Kali Ciliwung

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, ada 16 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir hingga Sabtu (25/5/2024), pada pukul 06.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan menyebutkan, hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/5) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/05) pukul 00.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 12 RT menjadi 16 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Yohan, Sabtu (25/5/2024).

Kata dia, 5 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 160-190 centimeter karena luapan Kali Ciliwung. Kemudian satu RT di Kelurahan Rawajati mengalami banjir dengan ketinggian 60 cm.

Lalu ada 4 RT di Kelurahan Bidara Cina yang mengalami banjir dengan ketinggian genangan 40-80 cm yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung.

Banjir di 3 RT di Kelurahan Cawang memiliki ketinggian genangan 30 cm dan 1 RT di Kelurahan Balekambang banjir dengan ketinggian 60 cm. Penyebab banjir di dua lokasi ini juga disebabkan luapan Kali Ciliwung.