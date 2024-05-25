Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Wilayah Jakarta Kebanjiran Gegara Rob dan Luapan Kali Ciliwung

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |07:14 WIB
Sejumlah Wilayah Jakarta Kebanjiran Gegara Rob dan Luapan Kali Ciliwung
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, ada 16 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir hingga Sabtu (25/5/2024), pada pukul 06.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan menyebutkan, hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/5) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/05) pukul 00.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 12 RT menjadi 16 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Yohan, Sabtu (25/5/2024).

Kata dia, 5 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 160-190 centimeter karena luapan Kali Ciliwung. Kemudian satu RT di Kelurahan Rawajati mengalami banjir dengan ketinggian 60 cm.

Lalu ada 4 RT di Kelurahan Bidara Cina yang mengalami banjir dengan ketinggian genangan 40-80 cm yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung.

Banjir di 3 RT di Kelurahan Cawang memiliki ketinggian genangan 30 cm dan 1 RT di Kelurahan Balekambang banjir dengan ketinggian 60 cm. Penyebab banjir di dua lokasi ini juga disebabkan luapan Kali Ciliwung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187722//ketua_mpr_ri_ahmad_muzani-cgX9_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187704//bahlil-Wo7u_large.jpg
Bencana Sumatera, Bahlil Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703//bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187700//reza_patria-085t_large.jpg
Viral Selamatkan Bendera Merah Putih Tetap Berkibar, Siswa SD Korban Banjir: Merdeka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668//bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement