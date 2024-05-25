Banjir Rob dan Hujan Deras, 21 RT di DKI Jakarta Terendam

JAKARTA - Badan Penanggung Bencana Daerah (BPBD) mecatat terdapat 21 RT di wilayah DKI Jakarta yang tergenang akibat banjir pesisir dan hujan deras yang tejadi hujan di beberapa wilayah sejak Jumat (25/5/2024) kemarin. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya yang hanya 16 RT.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, beberapa wilayah di DKI Jakarta mengalami genanga akibat air rob. Hal itu sesuai peringatan dini yang sebelumnya dikeluarkan oleh BMKG adanya banjir pesisir (Rob) pada tanggal 21-29 Mei 2024.

"Akibat adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 21 Mei 2024 yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," kata Isnawa, Sabtu (25/5/2024).

Selain banjir Rob hujan deras yang terjadi sejak kemarin mengakibatkan sejumlah bendungan mengalami peningkatan status menjadi waspada. Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 23.00 WIB.

Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/05) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/05) pukul 06.00 WIB.

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 16 RT menjadi 21 RT atau 0.068% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata bebernya.