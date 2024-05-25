Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dishub DKI: 217 Kendaraan Ditindak karena Lawan Arah pada 20-22 Mei

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:14 WIB
Dishub DKI: 217 Kendaraan Ditindak karena Lawan Arah pada 20-22 Mei
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, ada ratusan kendaraan yang ditindak karena melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan kegiatan mingguan penindakan kendaraan bermotor lawan arah Tim Lintas Jaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Mei - 22 Mei 2024. Penindakan dilaksanakan serentak di 5 wilayah Jakarta pukul 07.30 - 10.00 WIB dan pukul 16.00 - 18.00 WIB.

Lokasi penindakan disebut Syafrin dilaksanakan pada 17 lokasi, yakni:

- Bidang Dalops; KH Wahid Hasyim, Kalibata

- Sudinhub Jakarta Pusat; Jl Letjend Suprapto, U-Turn Sisi Rel Kereta Api

- Sudinhub Jakarta Utara; Pegangsaan Dua, Traffic Light (TL) Tanah Merdeka, TL Akses Marunda

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184418//tilang-30pf_large.jpg
Update Operasi Zebra: 2.189 Pelanggar Tak Pakai Helm, 1.394 Tak Pakai Sabuk Pengaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184285//operasi_zebra_jaya_2025-k2wU_large.jpg
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025: Pelanggar Lawan Arus dan Pengguna HP Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182572//polisi_di_bogor_tolak_suap_rp100_ribu-TWVw_large.PNG
Viral! Polisi di Bogor Tolak Suap Rp100 Ribu dari Pelanggar Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179162//mobil-A6Hd_large.jpg
Misteri Pajero Hitam Berpatwal Masuk Jalur Transjakarta, Kini Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178889//syafrin-89QL_large.jpg
Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Besar-besaran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177431//odol-uR8U_large.jpg
Dishub DKI Tegaskan Truk ODOL Melanggar dan Ancam Keselamatan Pengendara Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement