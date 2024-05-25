Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 38 RT, Paling Banyak di Wilayah Jaktim

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan ada penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 31 RT menjadi 38 RT yang tergenang banjir hingga Sabtu (25/5/2024) Pukul 09.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria menyebutkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/5) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/5) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/5) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/5) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/5) pukul 06.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 31 RT menjadi 38 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Ade Satria, Sabtu (25/5/2024).

10 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 190-260 centimeter atau 1,9 meter sampai 2,6 meter karena luapan Kali Ciliwung. Kemudian ada enam RT di Kelurahan Rawajati mengalami banjir nyaris satu meter dengan ketinggian 80-90 cm.

Di Jakarta Timur total ada 27 RT tergenang banjir, terdiri dari 4 RT di Kelurahan Bidara Cina yang mengalami banjir dengan ketinggian genangan 80-120 cm yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung.

18 RT di Kelurahan Kampung Melayu mengalami banjir dengan ketinggian 30-150 cm yang disebabkan luapan Kali Ciliwung.

Banjir di 3 RT di Kelurahan Cawang memiliki ketinggian genangan 30 cm dan 2 RT di Kelurahan Balekambang banjir dengan ketinggian 60 cm. Penyebab banjir di dua lokasi ini juga disebabkan luapan Kali Ciliwung.