HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran di Jakarta Pusat, Tiga Remaja Bersajam Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:59 WIB
Hendak Tawuran di Jakarta Pusat, Tiga Remaja Bersajam Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan tiga remaja yang sedang nongkrong menunggu lawan untuk tawuran di Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat, Sabtu (25/05/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sekitar pukul 03.30 Wib dini hari saat tim sedang melaksanakan patroli rutin kewilayahan, melintas di wilayah di tempat kejadian. Tim melihat segerombolan anak-anak muda yang sedang nongkrong diduga menunggu musuh lawannya untuk tawuran.

Kemudian pada saat mau diamankan para pelaku melarikan diri sehingga Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polrestro Jakpus berhasil mengamankan tiga remaja di jalan R.E Martadinata Pademangan Jakarta Utara.

"Tiga remaja yang berhasil diamankan yaitu MRF (15), RAA (14), MZF (19). Saat diamankan polisi berhasil diamankan senjata tajam dari tiga remaja di antaranya tiga buah celurit panjang bergagang kayu serta satu buah senjata tajam jenis cocor bebek," kata Susatyo, Selasa (25/5/2024).

Halaman:
1 2
      
