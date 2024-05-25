Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir hingga 2,6 Meter, Warga di Pejaten Timur Minta Dievakuasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |10:32 WIB
Banjir hingga 2,6 Meter, Warga di Pejaten Timur Minta Dievakuasi
Banjir di Pejaten (foto: dok BPBD DKI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan ada sejumlah warga di Kelurahan Pejaten Timur yang dievakuasi karena genangan banjir tinggi.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan mengatakan untuk wilayah terdampak banjir di Pejaten Timur ada yang memilih bertahan di rumahnya namun adapula yang meminta dievakuasi ke wilayah lebih tinggi.

"Untuk pengungsi tidak ada, hanya tadi ada permintaan evakuasi warga, dan sudah dilakukan. Untuk saat ini warga ada yang bertahan di rumah dan di tempat yang lebih tinggi," ujar Yohan, Sabtu (25/5/2024) kepada awak media.

Ia mengungkapkan hingga Pukul 09.44 WIB banjir yang sempat menembus ketinggian 260 centimeter atau 2,6 meter sudah mulai surut.

"Kondisi saat ini sudah berangsur surut, ketinggian air saat ini 120-140 cm," terangnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, BPBD DKI Jakarta mengungkapkan ada penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 31 RT menjadi 38 RT yang tergenang banjir hingga Sabtu (25/5/2024) Pukul 09.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria menyebutkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/5) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/5) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/5) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/5) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/5) pukul 06.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 31 RT menjadi 38 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Ade Satria, Sabtu (25/5/2024).

