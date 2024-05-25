Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konvoi Sambil Tenteng Sajam, 4 Remaja Ditangkap di Grogol Petamburan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |10:42 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Empat remaja hendak tawuran diamankan oleh tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat di Jalan Latumenten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah senjata tajam diamankan dalam penangkapan tersebut.

Sebanyak empat para remaja tersebut diamankan pada Jumat (24/5/2024) sekitar pukul 03.40 WIB. Petugas juga berhasil menyita empat buah celurit yang diduga akan digunakan untuk aksi tawuran.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto, menjelaskan bahwa penangkapan ini dilakukan saat tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat sedang bertugas pada jam-jam rawan terjadinya aksi kriminalitas.

“Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya beberapa remaja yang terindikasi akan melakukan aksi tawuran. Kami segera melakukan pengecekan dan menemukan beberapa remaja yang sedang konvoi sambil menenteng senjata tajam jenis celurit,” kata Hari Agung Julianto saat dikonfirmasi, Jumat, 24/5/2024

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas patroli segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan empat remaja beserta empat buah senjata tajam jenis celurit yang mereka bawa. Para remaja tersebut kemudian dibawa ke Polsek Grogol Petamburan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap para remaja ini. Mereka beserta barang bukti berupa celurit telah kami bawa ke Polsek Grogol Petamburan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambah Agung.

