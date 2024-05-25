BPBD DKI: 47 RT di Jakarta Kebanjiran, Cawang Tembus 2,8 Meter

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, ada penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 38 RT menjadi 47 RT yang tergenang banjir hingga Sabtu (25/5/2024) Pukul 10.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria menyebutkan, hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/5) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/5) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/5) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/5) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/5) pukul 06.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 38 RT menjadi 47 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Ade Satria, Sabtu (25/5/2024).

11 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 140 cm (sebelumnya 190-260 centimeter atau 1,9 meter sampai 2,6 meter) karena luapan Kali Ciliwung.

Kemudian ada enam RT di Kelurahan Rawajati mengalami banjir dengan ketinggian 80-90 cm dan satu RT di Kelurahan Pengadegan dengan ketinggian 75 cm.

Di Jakarta Timur total ada 35 RT tergenang banjir, terdiri dari 4 RT di Kelurahan Bidara Cina yang mengalami banjir dengan ketinggian genangan 1,8 meter (sebelumnya 80-120 cm) yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung.

18 RT di Kelurahan Kampung Melayu mengalami banjir dengan ketinggian 30-150 cm yang disebabkan luapan Kali Ciliwung.