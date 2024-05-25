BPBD DKI: Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 54 RT

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, ada penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 47 RT menjadi 54 RT yang tergenang banjir hingga Sabtu (25/5/2024) Pukul 11.00 WIB.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menyebutkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/05) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/05) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/05) pukul 06.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 47 RT menjadi 54 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Isnawa Adji, Sabtu (25/5/2024).

11 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 120 cm (sebelumnya 190-260 centimeter atau 1,9 meter sampai 2,6 meter) karena luapan Kali Ciliwung.