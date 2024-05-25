Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI: Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 54 RT

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |11:52 WIB
BPBD DKI: Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 54 RT
Banjir di Pejaten (foto: dok BPBD DKI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, ada penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 47 RT menjadi 54 RT yang tergenang banjir hingga Sabtu (25/5/2024) Pukul 11.00 WIB.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menyebutkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (24/05) menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/05) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/05) pukul 06.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 47 RT menjadi 54 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Isnawa Adji, Sabtu (25/5/2024).

11 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 120 cm (sebelumnya 190-260 centimeter atau 1,9 meter sampai 2,6 meter) karena luapan Kali Ciliwung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187837//banjir-qfYQ_large.jpg
Risiko Tinggi Tinggal di Bantaran Sungai, Warga Jadi Korban Terbanyak Banjir Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187826//raja_juli-fBAz_large.jpg
Menhut Kerahkan Drone Cari Sumber Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745//bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187736//banjir_rob-3FnJ_large.jpg
10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187717//banjir-3xmT_large.jpg
Banjir Sumatera, Pakar UGM: Jika karena Faktor Cuaca Ekstrem Dampaknya Tak Seluar Biasa Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187722//ketua_mpr_ri_ahmad_muzani-cgX9_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement