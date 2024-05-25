Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Kebon Pala Capai 2 Meter, Lima Jam Belum Surut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |12:28 WIB
JAKARTA - Permukiman di Jalan Kebon Pala II, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kebanjiran hingga dua meter. Banjir itu tak kunjung surut meski sudah lima jam menggenangi kawasan tersebut.

Pantauan di lokasi pukul 11.30 WIB, terlihat ketinggian banjir yang masih setinggi dua meter ini mengganggu aktivitas warga. Bahkan aktivitas warga terlihat sepi lantaran sudah mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi.

Warga-warga juga terlihat sudah mengamankan barang-barang berharganya terlebih dahulu. Hal ini utamanya kendaraan roda dua yang telah berjejer terparkir di dataran yang jauh lebih tinggi.

Banjir disebut terjadi sejak pukul 05.00 WIB pagi tadi. Air yang meluap ini belum memperlihatkan tanda-tanda ketinggian yang menurun.

"Banjir sejak pukul 05.00 WIB pagi tadi, ketinggian air awal 25 cm dan terus meninggi," kata Petugas Penanggulangan Banjir BPBD DKI Jakarta, Deka, Sabtu (25/5/2024).

Banjir diduga disebabkan karena kiriman dari Bogor yang membuat Kali Ciliwung meluap. Ditambah lagi, kawasan Kebon Pala memang dilanda hujan dengan intensitas sedang sejak malam tadi.

Halaman:
1 2
      
