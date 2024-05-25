Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Kebon Pala 2 Meter, Tim BPBD Evakuasi Bayi hingga Lansia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |12:51 WIB
Banjir di Kebon Pala 2 Meter, Tim BPBD Evakuasi Bayi hingga Lansia
Balita hingga lansia dievakuasi dari rumahnya di Kebon Pala yang kebanjiran hingga 2 meter (Foto : MPI/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA - Banjir hingga 2 meter merendam kawasan Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur sejak Sabtu (25/5/2024) pagi. Sejumlah balita dan orang tuanya bahkan harus dievakuasi setelah terjebak di rumahnya.

Akibatnya, petugas BPBD DKI Jakarta pun turun tangan untuk membantu mengevakuasi balita dan orang tua yang terjebak. Evakuasi terlihat dilakukan dengan menggunakan alat bantu pelampung.

"Ada kegiatan evakuasi untuk warga yang punya balita atau lansia di keluarganya," kata Deka, Petugas Penanggulangan Banjir BPBD DKI Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Deka menyebut pada jam sekitar pukul 11.30 WIB kali ini tim BPBD mengevakuasi dua orang balita, satu bayi, satu lansia dan dua orang dewasa. Mereka disebut terjebak selama lima jam.

Halaman:
1 2
      
