Jalur Puncak Diberlakukan One Way Arah Jakarta Siang Ini

Jalur Puncak arah ke Jakarta diberlakukan one way siang ini (Foto : MPI/Putra R)

BOGOR - Siang ini, polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way arah Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (25/5/2024). Kendaraan yang menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, oneway diberlakukan mulai pukul 12.20 WIB. Polisi menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

Para pengendara yang melintasi Jalur Puncak diminta untuk selalu berhati-hati. Termasuk mengantisipasi kondisi cuaca yang setiap saat bisa berubah.

"Kondisi cuaca yang dimana dinamikanya dari panas langsung menjadi hujan, Tetap hati-hati fokus, bawa jas hujan untuk roda dua," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, kepada wartawan.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau pengendara yang akan melintasi kawasan wisata itu untuk patuhi aturan lalu lintas juga memastikan kendaraan dan pengendaranya dalam kondisi prima.

"Tetap fokus semua pengendara, cek kembali kondisi fisik dan kendaraan, patuhi aturan," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)