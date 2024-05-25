Gang Buntu Lebak Pejaten Timur Dikenal Kawasan Langganan Banjir

JAKARTA - Banjir terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, salah satunya di Jalan Masjid Almakmur, Lebak Gang Buntu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Salah satu warga bernanam Sardi (57) mengatakan, banjir terjadi sejak pukul 01.00 WIB hingga saat ini masih dalam proses pengurasan. Peristiwa ini terjadi di 30 rumah di RT 17 dan RT 5.

"Jam 1 mulai banjir. Kita luapan kali Ciliwung," kata Suardi di temui di lokasi, Sabtu (25/5/2024).

Dia mengatakan, banjir ini merupakan peristiwa yang sering terjadi ketika hujan deras terjadi. Bahkan ketika kawasan Bogor maupun Depok terjadi hujan lebat, dipastikan akan terjadi banjir di kawasan tersebut.

"Kalau Bogor atau Depok ujan deras pasti sini banjir. Kiriman dari sana," pungkasnya.

(Awaludin)