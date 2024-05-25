Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

68 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:32 WIB
68 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan ada penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 54 RT menjadi 68 RT yang tergenang banjir hingga Sabtu (25/5/2024) Pukul 12.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria menyebutkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat 24 Mei 2024, menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/5/2024) pukul 00.00 WIB, Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pukul 06.00 WIB, dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD mencatat genangan yang terjadi mengalami kenaikan dari 54 RT menjadi 68 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Ade Satria, Sabtu (25/5/2024).

14 RT di Jakarta Selatan yang tergenang banjir terdiri dari empat RT di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian 60-120 cm (sebelumnya 190-260 centimeter atau 1,9 meter sampai 2,6 meter) karena luapan Kali Ciliwung.

Kemudian ada enam RT di Kelurahan Rawajati mengalami banjir dengan ketinggian 60-70 cm dan satu RT di Kelurahan Pengadegan dengan ketinggian 45 cm. Serta ada tiga RT di Kelurahan Kebon Baru dengan ketinggian 60-90 cm.

Di Jakarta Timur total ada 54 RT tergenang banjir, terdiri dari 13 RT di Kelurahan Bidara Cina yang mengalami banjir dengan ketinggian genangan 1,8-1,9 meter (sebelumnya 80-120 cm) yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement