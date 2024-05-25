Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor di Jonggol Bogor Tewas Terlindas Truk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:49 WIB
Gagal Nyalip, Pemotor di Jonggol Bogor Tewas Terlindas Truk
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pengendara motor tewas usai terlindas truk di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, kecelakaan terjadi pukul 10.45 WIB. Awalnya, motor Honda Scopy T 5092 MD berboncengan dari arah Cileungsi menuju Jonggol.

"Di TKP bergerak ke kiri jalan mendahului kendaraan truk T 9774 DF yang searah di depannya" kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2024).

Pada saat bersamaan, motor menabrak beton jembatan yang berada di sebelah kiri jalan. Lalu, tersebut oleng dan terjatuh ke sebelah kanan jalan.

