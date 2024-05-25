Banjir Setinggi 2 Meter di Kebon Pala, 6 RT Terdampak

JAKARTA - Sebanyak enam RT terdampak banjir di Jalan Kebon Pala II, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir di wilayah itu mencapai ketinggian air hingga dua meter.

Berdasarkan pantauan di lokasi ketinggian air hingga pukul 11.30 WIB masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Aktivitas warga pun kian terganggung.

Warga-warga yang menetap terlihat mulai mengamankan barang-barang berharganya ke tempat yang lebih tinggi.

"Ada enam dua RW dan enam RT yang terdampak. RT 06,10, 11 di RW05, kalau di RW 04, itu ada RT13, 12 dan 11," kata Warga setempat, Yuliana, Sabtu (25/5/2024).