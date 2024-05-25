BPBD : Banjir Rendam Pejaten Timur Sejak Dini Hari

JAKARTA - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi di Kelurahan Pejaten Timur terjadi sejak Sabtu (25/5/2024) sekitar pukul 03.30 WIB, dini hari.

Isnawa menyebutkan berdasarkan Laporan TRC BPBD DKI Jakarta, Wilayah Administrasi Jakarta Selatan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 Pukul 03.30 WIB air masuk ke pemukiman warga.

"Masuknya banjir disebabkan Kenaikan debit aliran Ciliwung di Bendung Katulampa Siaga 3 pada Hari Jum'at 24 Mei 2024 pukul 19.20 WIB dan Pos Pantau Depok Siaga 2 Pukul 23.00 WIB, saluran air tidak menampung yang menyebabkan air meluap ke akses pemukiman," ujar Isnawa Adji, Sabtu (25/5/2024).

Isnawa mengungkapkan bahwa wilayah terdampak ada di RT05/RW05 Kelurahan Pejaten Timur tepatnya di Jalan Al Makmur.

"Air mulai masuk jam 03.30 WIB dengan ketinggian satu meter, kemudian pada Pukul 04.30 WIB meningkat menjadi 1,6 meter," ungkap Isnawa Adji.

Banjir kemudian semakin tinggi dimana ketinggian banjir mencapai puncaknya pada Pukul 06.30 WIB.

"Pukul 06.30 WIB ketinggian banjir di Pejaten Timur mencapai kurang lebih 2,6 meter, kemudian berangsur surut pada Pukul 9-10 pagi dengan ketinggian 1,4 meter lalu menjadi 1,2 meter," jelasnya.