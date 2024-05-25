Masih Ingat Emak-Emak Mengemis Sambil Marah-Marah? Begini Kondisinya Sekarang

BOGOR - Emak-emak bernama Rosmini (R) yang sempat viral karena diduga mengemis sambil marah-marah sudah selesai menjalani perawatan di RS Marzoeki Mahdi, Kota Bogor. Rosmini dijemput oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sejak pekan lalu.

"Sudah pulang Minggu lalu dijemput oleh Dinsos Kota Bogor," kata Menejer Hukum dan Hubungan Masyarakat RS Marzoeki Mahdi Kota Bogor Prahardian Priatama dikonfirmasi, Sabtu (25/5/2024).

Kata dia, Rosmini meninggalkan rumah sakit dalam kondisi baik. Emak-emak itu pun masih dalam kondisi tenang seperti ketika datang ke rumah sakit.

"Waktu datang kondisinya tenang mas dan waktu pulang pun tenang dan bisa diajak komunikasi dengan baik," ungkap Prahardian.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Bogor Dani Rahadian membenarkan bahwa Rosmini telah pulang dari rumah sakit. Rosmini dalam penanganan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat.

"Sudah diserahkan ke provinsi. Jadi setelah 18 hari di RS Marzoeki Mahdi itu langsung diantar dan itu keluargamya juga udah di sana. Untuk sementara tinggal di Dinsos Provinsi Jawa Barat sambil diselesaikan administrasi kependudukan," ucap Dani.