HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Gerombolan Domba Bikin Macet di JLNT Casablanca, Saksi: Awalnya Saya Kira Ada Razia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:45 WIB
Viral Gerombolan Domba Bikin Macet di JLNT Casablanca, Saksi: Awalnya Saya Kira Ada Razia
Viral domba bikin macet JLNT Casablanca
A
A
A

 

JAKARTA - Viral video gerombolan domba yang membuat kemacetan panjang di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan viral di media sosial. Video milik akun instagram @adindatr__ diunggah ulang oleh akun instagram @jktinfo.

Adinda menyebut peristiwa domba bisa masuk JLNT terjadi sekitar pukul 12.32 WIB. Saat itu, dia menganggap ada razia kendaraan yang berakibat kemacetan panjang di jalan tersebut.

"Pas mau masuk ke JLNT Casablanca menuju Karet macet. Awalnya aku kira ada razia motor atau kecelakaan, karena di google maps, cuman merah sampai depan, depannya lagi itu lancar," kata Adinda saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (25/5/2024).

Gerombolan domba itu diperkirakan dia menyebabkan kemacetan mengular hingga 2 Kilometer. Dia juga tak paham betul siapa pemilik hewan ternak itu.

"Tahunya pas orang-orang ke kanan aku sedikit kepo, jalannya lambat padahal di depan sudah lancar, tahunya ada kambing dan domba. Aku nggak tahu itu punya siapa, mobil yang di belakang (domba) juga enggak tahu itu pemilik atau bukan atau masyarakat yang membantu menggembalakan kambing itu sendiri," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
