Balita 2 Tahun di Tajur Halang Diduga Tercebur ke Selokan, Tim SAR Turun Tangan

BOGOR - Balita laki-laki berusia 2 tahun dilaporkan hilang diduga hanyut ke dalam selokan di wilayah Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Saat ini, Tim SAR gabungan tengah berupaya mencari balita tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 11.00 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian itu berawal ketika sang ibu sedang mencuci dan balita tersebut bersama sang kakak yang masih 4 tahun di halaman rumah.

"Diduga tanpa sepengetahuan orangtua keluar rumah bermain ke jalan," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2024).

Sekitar 30 menit kemudian, tetangga rumah memberitahukan kepada ibunya bahwa kedua anaknya bermain di luar. Tetapi, saat ditemui hanya terdapat sang kakak sedangkan adiknya menghilang.