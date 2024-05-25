710 Anggota Polisi Diterjunkan Amankan Konser Avanged Sevenfold di Stadion Madya GBK

JAKARTA - Sebanyak 710 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan acara dua konser musik Avanged Sevenfold di Stadion Madya Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Tanah Abang Jakarta Pusat.

“Hari ini kami kerahkan 710 personel gabungan untuk mengamankan acara konser Konser Musik Avanged Sevenfold yang digelar di stadion Madya GBK Jakarta Pusat. Personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Sabtu (24/5/2024).

Susatyo mengatakan, personel gabungan itu akan disebar disejumlah titik di kawasan sekitar Stadion Madya GBK Jakarta mulai dari pintu masuk GBK hingga tempat konser musik Avanged Sevenfold. Susatyo mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

“Kami sudah antisipasi untuk melakukan pengaman dan mencegah tindak kejahatan saat konser berlangsung. Rekayasa lalu lintas dilihat kondisi dari lapangan dan bersifat situasional,” ujar Susatyo.

Jika penonton membludak, kata Susatyo, pihaknya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Kawasan GBK. Selain itu, Susatyo mengimbau bagi para penonton untuk tetap berhati-hati dan waspada dari segala tindak kejahatan.

“Kami imbau agar tetap berhati-hati membawa barang berharga seperti HP, dompet ataupun perhiasan agar tidak dicopet. Para penonton juga tetap waspada dengan adanya tiket palsu dan jangan sampai terkena bujuk sama oknum-oknum,” ucap Susatyo.