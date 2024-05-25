Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

710 Anggota Polisi Diterjunkan Amankan Konser Avanged Sevenfold di Stadion Madya GBK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |21:21 WIB
710 Anggota Polisi Diterjunkan Amankan Konser Avanged Sevenfold di Stadion Madya GBK
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 710 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan acara dua konser musik Avanged Sevenfold di Stadion Madya Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Tanah Abang Jakarta Pusat.

“Hari ini kami kerahkan 710 personel gabungan untuk mengamankan acara konser Konser Musik Avanged Sevenfold yang digelar di stadion Madya GBK Jakarta Pusat. Personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Sabtu (24/5/2024).

Susatyo mengatakan, personel gabungan itu akan disebar disejumlah titik di kawasan sekitar Stadion Madya GBK Jakarta mulai dari pintu masuk GBK hingga tempat konser musik Avanged Sevenfold. Susatyo mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

“Kami sudah antisipasi untuk melakukan pengaman dan mencegah tindak kejahatan saat konser berlangsung. Rekayasa lalu lintas dilihat kondisi dari lapangan dan bersifat situasional,” ujar Susatyo.

Jika penonton membludak, kata Susatyo, pihaknya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Kawasan GBK. Selain itu, Susatyo mengimbau bagi para penonton untuk tetap berhati-hati dan waspada dari segala tindak kejahatan.

“Kami imbau agar tetap berhati-hati membawa barang berharga seperti HP, dompet ataupun perhiasan agar tidak dicopet. Para penonton juga tetap waspada dengan adanya tiket palsu dan jangan sampai terkena bujuk sama oknum-oknum,” ucap Susatyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845/pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3068003/almost_monday-J837_large.jpg
Almost Monday akan Tampil Perdana di Jakarta dalam Konser The DIVE Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/205/3057088/avip_priatna-R0EK_large.jpg
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026937/polisi-tahan-ketua-panitia-konser-ricuh-di-pasar-kemis-tangerang-jFuWetxiwA.jpg
Polisi Tahan Ketua Panitia Konser Ricuh di Pasar Kemis Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025237/konser-di-pasar-kemis-ricuh-kerugian-capai-rp800-juta-RHruzRwsqZ.jpg
Konser di Pasar Kemis Ricuh, Kerugian Capai Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025188/konser-di-pasar-kemis-tangerang-rusuh-ke-mana-panitianya-Drv9AFOZ5Z.jpg
Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement