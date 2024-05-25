BPBD DKI Pastikan Banjir di Sejumlah Wilayah Jakarta Sudah Surut

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan seluruh genangan banjir yang ada di wilayah Ibu Kota mulai surut tercatat sejak pukul 20.00 WIB, Sabtu (25/5/2024).

Hal ini terjadi berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh OPD terkait seperti BPBD, Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan PPSU Kelurahan.

BACA JUGA:

"Petugas telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya," kata Kepala BPBD Isnawa Adji dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2024) malam.

Seperti diketahui, sejumlah wilayah DKI Jakarta mengalami banjir karena hujan yang melanda pada Jumat (24/05/2024) kemarin menyebabkan kenaikan status Bendung Katulampa menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 19.16 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 3 (Waspada) pada Jumat (24/05) pukul 23.00 WIB, Pos Pantau Depok menjadi siaga 2 (Siaga) pada Sabtu (25/05) pukul 00.00 WIB.

Pintu Air Manggarai menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/05) pukul 06.00 WIB, Pintu Air Karet menjadi siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (25/05) pukul 10.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," pungkas Isnawa.

(Qur'anul Hidayat)