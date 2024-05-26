Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Rakernas V, PDIP Bakal Jadi Oposisi?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:14 WIB
Hasil Rakernas V, PDIP Bakal Jadi Oposisi?
A
A
A

JAKARTA - Rakernas V PDI-Perjuangan mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadal situasi dan kondisi bangsa saat ini. Salah satunya, peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani saat membacakan hasil rekomendasi Rakernas V PDI-Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).

"Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances)," ujar Puan.

Di saat bersamaan, Puan membeberkan salah satu tujuan partai politik yakni untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu. Kendati demikian, ia menyerukan agar Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI untuk bisa mendorong kebijakan legislasi guna meningkatkan demokrasi.

"Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di luar Pemerintahan," terang Puan.

