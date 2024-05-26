Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Tabrak Truk Tronton yang Tengah Parkir di Warung Pecel Lele

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |15:50 WIB
BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dengan truk tronton terjadi di Jalan M. Toha, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat dalam kejadian ini.

Kapolsek Parung Panjang Kompol Suharto mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.10 WIB dini hari tadi. Awalnya, truk tronton yang dikemudikan Irpan Pelani (28) berhenti di pinggir jalan dekat sebuah warung makan pecel lele.

"Ketika pengemudi truk turun, motor yang dikendarai Catur Mulia Nanda (19) melaju dari arah Parungpanjang menuju Cigudeg menabrak bagian belakang truk," kata Suharto, Minggu (26/5/2024).

Dalam kejadian itu, pemotor mengalami luka berat pada bagian kaki kirinya. Polisi yang mendapat laporan kecelakaan bergegas menuju lokasi kejadian.

"Korban segera dilarikan ke Klinik Bunda Mulia Parung Panjang untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk perawatan lebih lanjut," jelasnya.

Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan lainnya terkait kecelakaan tersebut. Saat ini, kasusnya ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor untuk proses lebih lanjut.

"Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di malam hari untuk menghindari kejadian serupa," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
