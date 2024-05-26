Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peredaran Pil Tramadol Kian Bebas di Tangsel, Toko Kelontong Ikutan Jual

Hambali , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:11 WIB
Peredaran Pil Tramadol Kian Bebas di Tangsel, Toko Kelontong Ikutan Jual
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Peredaran obat keras tipe G kian meluas di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Tak hanya toko obat dan kosmetik, kini toko kelontong pun ikutan menjual pil berbahaya tersebut.

Pihak kepolisian dan Satpol PP berulang kali menggerebek toko obat yang menjual bebas pil tramadol maupun hexymer. Namun seolah tak menimbulkan efek jera, peredarannya terus meluas hingga membuat masyarakat geram.

Terbaru, warga menggerebek langsung sebuah toko kelontong di Kampung Baru Asih, Muncul, Setu. Tokoh masyarakat yang melibatkan pengurus lingkungan berhasil mengamankan barang bukti berupa tumpukan pil tramadol yang dijual bebas.

Barang bukti dan pemiliknya seorang pria berinisial H turut diserahkan ke Mapolsek Cisauk guna penyelidikan. Aksi warga itu dilakukan spontan karena tak ingin wilayahnya disusupi penjual obat keras yang kini mulai merambah ke toko-toko kelontong.

"Masih saya proses," ungkap Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya, Minggu (26/05/24).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188052//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-N2zx_large.jpg
BNN Ungkap Jejak Pelarian Dewi Astutik, Buronan Narkoba Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950//ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821//narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658//narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656//dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement