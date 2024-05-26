Peredaran Pil Tramadol Kian Bebas di Tangsel, Toko Kelontong Ikutan Jual

TANGERANG SELATAN - Peredaran obat keras tipe G kian meluas di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Tak hanya toko obat dan kosmetik, kini toko kelontong pun ikutan menjual pil berbahaya tersebut.

Pihak kepolisian dan Satpol PP berulang kali menggerebek toko obat yang menjual bebas pil tramadol maupun hexymer. Namun seolah tak menimbulkan efek jera, peredarannya terus meluas hingga membuat masyarakat geram.

Terbaru, warga menggerebek langsung sebuah toko kelontong di Kampung Baru Asih, Muncul, Setu. Tokoh masyarakat yang melibatkan pengurus lingkungan berhasil mengamankan barang bukti berupa tumpukan pil tramadol yang dijual bebas.

Barang bukti dan pemiliknya seorang pria berinisial H turut diserahkan ke Mapolsek Cisauk guna penyelidikan. Aksi warga itu dilakukan spontan karena tak ingin wilayahnya disusupi penjual obat keras yang kini mulai merambah ke toko-toko kelontong.

"Masih saya proses," ungkap Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya, Minggu (26/05/24).