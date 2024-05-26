Hari Terakhir Libur Panjang, 80 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Puncak Hingga Sore Ini

BOGOR - Sebanyak 80 ribu kendaraan melintasi kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor pada hari terakhir libur panjang ini. Jumlah kendaraan tersebut terhitung mulai pukul 00.00 WIB-16.00 WIB.

"Kendaraan yang melintas di Jalur Puncak kurang lebih 80 ribu naik (ke Puncak) dan turun (ke Jakarta) di dominasi memang masih roda dua. Dimana, kita lihat di beberapan titik adanya pelambungan dari roda dua tapi Alhamdulillah hari ini cukup landai dimana pukul 16.30 WIB sudah dinormalkan untuk Jalur Puncak," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama Ganda Putra, Minggu (26/5/2024).

Kemudian, arus kendaraan yang paling banyak melintas yakni dari arah Puncak menuju Jakarta. Karena, hari ini merupakan terkahir libur panjang.

"Ya untuk hari ini arus terakhir wisata, dimana besok sudah mulai masuk kerja. Kita lihat untuk peak hours terjadi pada Sabtu kemarin, sekarang hanya imbas yang turun (ke Jakarta) saja dan yang naik (ke Puncak) hanya di dominasi warga lokal," ungkapnya.

Di samping itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para wisatawan dan masyarakat Puncak yang telah bekerjasama dalam operasi long weekend ini. Karena, tidak ada kejadian yang menonjol semua berjalan sesuai harapan.

"Terima kasih untuk para wisatawan, para warga Puncak sudah membantu kami dalam operasi long weekend ini," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)