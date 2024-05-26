Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terseret Arus Kali Pesanggrahan Jakbar, Jasad Pria Ditemukan dalam Kondisi Mengapung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |19:10 WIB
Terseret Arus Kali Pesanggrahan Jakbar, Jasad Pria Ditemukan dalam Kondisi Mengapung
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan menemukan pria berinisial BG (47) yang tenggelam terseret arus di kali Pesanggrahan, tepatnya Jalan Meruya Ilir, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat (24/5/2024). Korban ditemukan dalam kondisi mengapung.

“Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad pria yang tenggelam di kali Pesanggrahan pada minggu (26/5) siang ini sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban yang diketahui bernama Bambang Gunawan (47) ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah upaya pencarian kembali dilanjutkan pagi tadi,” demikian pernyataan yang diunggah melalui Instagram Basarnas Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Dalam keterangan tersebut, Tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi mengapung di aliran kali pada radius 3 kilometer.

“Korban dalam kondisi sudah terapung di aliran Kali Pesanggrahan pada radius kurang lebih 3 KM dari lokasi kejadian,” ujarnya.

Kini, jasad korban telah di bawa ke rumah duka yang terletak di Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Sebelumnya, Seorang pria berinisial BG (47) tenggelam terseret arus di kali Pesanggrahan, tepatnya Jalan Meruya Ilir, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Tim SAR gabungan lakukan pencarian.

Halaman:
1 2
      
