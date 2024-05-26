Rem Blong, Dump Truk Tabrak 2 Mobil di Jonggol Bogor

BOGOR - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Raya Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kecelakaan disebabkan dump truk mengalami rem blong.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 16.15 WIB. Awalnya, dump truk berpelat nomor B 9364 BYW yang dikendarai Emor melaju dari arah Jonggol menuju Cileungsi.

"Di TKP pada saat jalan menurun dan bergelombang rem tidak berfungsi," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Minggu (26/5/2024).

Dump truk tersebut pun menabrak mobil F 1720 FAG yang dikendarai oleh Tatang di depannya. Selanjutnya, truk terus bergerak dan menabrak bagian samping kanan mobil B-2181-FW yang dikendarai Edy.