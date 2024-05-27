Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Lanjutan di MK, 106 Perkara Sengketa Pileg 2024 Masuk Tahap Pembuktian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |08:52 WIB
Sidang Lanjutan di MK, 106 Perkara Sengketa Pileg 2024 Masuk Tahap Pembuktian
Sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK (Foto: MPI)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pembuktian perkara Sengketa Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten/kota, Senin (27/5/2024).

Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono menyampaikan, setidaknya ada 106 perkara sengketa hasil pileg yang memasuki tahap pembuktian. Ia berkata, ratusan perkara itu akan digelar MK selama sepekan.

"MK akan menggelar sidang lanjutan 106 perkara PHPU Pileg dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada 27 Mei 2024 hingga 3 Juni 2024," kata Fajar dalam keterangannya.

Telusuri berita news lainnya
