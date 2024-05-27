Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah Diduga Dibuntuti Anggota Densus 88

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:07 WIB
Kronologi Lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah Diduga Dibuntuti Anggota Densus 88
Ilustrasi kronologi lengkap densus 88 mata-matai Kejagung ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kronologi lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota Densus 88. Tentunya kabar anggota Densus 88 Antiteror Polri diduga mata-matai anggota Kejaksaan membuat pengamanan akan dilakukan super ketat.

Lantas bagaimana kronologi lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota Densus 88? Ternyata hal itu diduga ketika Febrie Adriansyah diduga telah dikuntit oleh Tim Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 saat makan malam di salah satu restoran Prancis di kawasan Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons anggota Densus 88 Antiteror Polri diduga mata-matai Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Belum diketahui penyebab tindakan tersebut. Berdasarkan informasi beredar, Febrie dimata-matai 2 orang saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengaku belum mengetahui informasi tersebut. "Saya tidak mendapatkan informasi ini, justru saya tahu dari media," ujarnya, Jumat (24/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310//densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184296//densus_88_tangkap_5_perekrut_anak-3FSE_large.jpg
Densus 88 Tangkap 5 Perekrut Anak untuk Masuk Jaringan Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175033//terorisme-g2zn_large.jpg
Breaking News! Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris Pendukung ISIS di Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160795//teroris-bRO2_large.jpg
Densus 88 Ungkap Peran 6 Teroris yang Ditangkap, Pelatih Fisik hingga Penyandang Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160766//teroris-Nw6G_large.jpg
Operasi Senyap! Densus 88 Tangkap 6 Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar hingga Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160751//teroris-VhZO_large.jpg
Densus 88 Tangkap 2 ASN di Aceh, Perannya Penyandang Dana Organisasi Terorisme
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement