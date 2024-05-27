Kronologi Lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah Diduga Dibuntuti Anggota Densus 88

JAKARTA - Kronologi lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota Densus 88. Tentunya kabar anggota Densus 88 Antiteror Polri diduga mata-matai anggota Kejaksaan membuat pengamanan akan dilakukan super ketat.

Lantas bagaimana kronologi lengkap Jampidsus Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota Densus 88? Ternyata hal itu diduga ketika Febrie Adriansyah diduga telah dikuntit oleh Tim Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 saat makan malam di salah satu restoran Prancis di kawasan Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons anggota Densus 88 Antiteror Polri diduga mata-matai Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Belum diketahui penyebab tindakan tersebut. Berdasarkan informasi beredar, Febrie dimata-matai 2 orang saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengaku belum mengetahui informasi tersebut. "Saya tidak mendapatkan informasi ini, justru saya tahu dari media," ujarnya, Jumat (24/5/2024).