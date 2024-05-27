Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Sosok Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dibuntuti Anggota Densus 88

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:13 WIB
Mengenal Sosok Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dibuntuti Anggota Densus 88
A
A
A

JAKARTA - Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah.

Belum diketahui apa penyebab tindakan tersebut, namun berdasarkan informasi yang beredar, Febrie dikuntit oleh dua orang saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana pun mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Jampidsus sendiri kini tengah memeriksa berbagai kasus besar, di antaranya korupsi Timah yang diperkirakan merugikan negara hampir Rp271 triliun.

Febrie Adriansyah sendiri adalah jaksa Indonesia yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 10 Januari 2022.

Meski lahir di Jakarta, tapi ia besar di Jambi, pendidikan beliau dari SD sampai dengan strata satu diselesaikan di Jambi.

Ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga (2012–2018). Febrie menangani sejumlah kasus korupsi, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, dan BTS Kominfo.

Halaman:
1 2
      
