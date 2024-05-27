Mengulik Peran Dani dan Andi yang Namanya Dihapus dari DPO Pembunuhan Vina Cirebon

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Jawa Barat menghapus nama Andi dan Dani dari Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan kekasihnya M Rizky Rudiana atau Eky, setelah delapan tahun diburu polisi.

Dengan begitu, total pelaku dalam kasus yang kembali viral setelah diangkat ke film layar lebar itu hanya 9 orang. Delapan pelaku telah divonis hukuman dan satu pelaku, Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan ditangkap di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024.

Saat publik masih menanti polisi menangkap dua buronan lagi, Andi dan Dani, tiba-tiba Polda Jabar mengumumkan bahwa pihaknya sudah menghapus kedua tersangka dari DPO. Apa alasannya?

