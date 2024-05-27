Jampidsus Kejagung hingga DJKN Dilaporkan ke KPK

JAKARTA - Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) soal dugaan penyalahgunaan lelang perusahaan tambang PT Gunung Bara Utama (GBU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator KSST, Ronald menyebut terdapat dugaan kerugian negara dalam proses lelang aset saham tersebut.

"Pada hari ini kami menyampaikan bahwa dugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan. Kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan diterima baik oleh KPK," kata Ronald di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/5/2024).

BACA JUGA: Mengenal Sosok Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dibuntuti Anggota Densus 88

"Terlapornya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Penilai Aset (PPA) Kejagung, DJKN dan lainnya. Ada kerugian negara dalam aset saham tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pendamping dari pihak KSST, Deolipa Yumara menegaskan bahwa pihaknya melaporkan dugaan korupsi dalam proses lelang perusahaan tambang PT GBU.

"Hari ini kami akan mendampingi KSST namanya koalisi sipil selamatkan tambang, Mereka akan membuat laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana entah ini korupsi? Tapi ini korupsi ya kalau sudah kemari, dugaan korupsi atas adanya lelang tambang dari PT Gunung Bara Utama, GBU ya," ujar Deolipa.

"Yang kemudian kalau untuk mereka nih teman teman, terindikasi adanya paling tidak penyalahgunaan lelang, kaitannya dengan keuangan negara lah ya. Jadi ada kerugian negara disini sehingga kita datang ke KPK," tambahnya.