SYL Kirim Bunga dan Kue Ultah ke Nayunda Nabila Pakai Duit Kementan

JAKARTA - Protokol Menteri Pertanian (Mentan) Rininta Octarini menyebutkan bahwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pernah menyuruhnya untuk mengirimkan karangan bunga dan kue ulang tahun untuk penyanyi dangdut Nayunda Nabila.

Hal itu diceritakan Rininta saat kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Senin (27/5/2024).

“Coba saksi ingat, saksi kenal dengan namanya Nayunda?” tanya jaksa ke saksi.

“Tahu,” jawab Rininta.

“Pernah diminta mengirim bentuk barang apakah karangan bunga? Kue?” tanya jaksa lagi.

“Pernah,” timpal Rininta.

“Siapa yang meminta mengirim itu?” tambah jaksa

“Pak Menteri (SYL),” balas Rininta.

Kemudian, jaksa menanyakan atas dasar apa SYL meminta untuk mengirimkan kue ulang tahun hingga karangan bunga. Saksi menuturkan hal itu lantaran Nayunda tengah berulang tahun.

Rininta kemudian mengungkapkan uang pembelian karangan bunga dan kue ulang tahun itu berasal dari anggaran rumah tangga pimpinan (RTP).