Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi Tol MBZ, Kejagung Perlu Dalami Fakta-Fakta Persidangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:43 WIB
Usut Korupsi Tol MBZ, Kejagung Perlu Dalami Fakta-Fakta Persidangan
Para tersangka korupsi proyek Tol MBZ (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kasus korupsi pembangunan Tol Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun didorong untuk menindaklanjuti berbagai fakta yang terkuak di persidangan, apalagi kasus tersebut dinilai termasuk dalam korupsi kebijakan.

Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Acset, Dono Partowo saat bersaksi dalam persidangan pada 23 April 2024 mengungkapkan, pemenang tender proyek Tol MBZ, termasuk nilai pekerjaan, sudah ditentukan sedari awal. KSO Waskita-Acset menjadi pemenang proyek tersebut.

Sementara Direktur PT Tridi Membran Utama, Andi saat bersaksi di persidangan menyatakan, mutu Tol MBZ tak sesuai standar nasional Indonesia (SNI), khususnya syarat tegangan dan syarat lendutan, di mana berdasarkan hasil pengujian atas 75 sampel beton.

Adapun PT Membran Utama melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, utamanya struktur bagian atas jalan tol.

Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, kasus tersebut dilakukan secara sistematis, mulai dari penunjukkan kontraktor, hingga mutu bangunan di bawah standar nasional Indonesia (SNI). Sehingga, kasus tersebut termasuk dalam korupsi kebijakan.

"Kelihatannya rancangan korupsi sudah lama, sejak anggaran ditetapkan. Sejak anggaran ditetapkan, mereka sudah bagi-bagi cuan. Pemenang tendernya juga sudah diatur. Ini namanya kebijakan," tuturnya saat dihubungi di Jakarta, dikutip, Senin (27/5/2024).

Kejagung, kata Trubus, harus mendalami berbagai fakta persidangan, termasuk soal proyek fiktif. Selain itu, juga memanggil berbagai pihaknya yang kerap disebut namanya dalam pusaran kasus tersebut.

"Saya berharap pihak-pihak yang disebut namanya, seperti BPK, salah satu yang terlibat, didalami. BPK ini kan berkali-kali disebut namanya. Qosasi disebut, MBZ disebut, Yasin Limpo disebut juga," tuturnya.

"Itu salah satu contoh. Artinya, saya harapkan nanti semua yang terlibat diusut tuntas," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement