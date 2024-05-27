Saya Ganti Kalian Jadi Nama Grup WA Zaman SYL di Kementan

JAKARTA - Protokol Menteri Pertanian (Mentan) Rininta Octarini menceritakan adanya grup WhatsApp yang diberi nama ‘Saya Ganti Kalian’ pada era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat Menteri Pertanian.

Hal itu diungkapkan Rini saat kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Senin (27/5/2024).

“Untuk saksi berkomunikasi sehari-hari, apakah ada grup Whatsapp yang di antara protokoler dan juga orang-orang di Wichan (rumah dinas Menteri di Jalan Widya Chandra) itu?” tanya jaksa KPK di ruang sidang.

“Kalau untuk koordinasi dengan grup Wichan bukan grup protokol, tapi grup sekretariat Mentan,” ujar Rini.

“Oh grup sekretariat Mentan, ada ya. Apa nama grup? Grup WA atau grup apa?” tanya jaksa.

“Grup WA,” ucap saksi.

“Nama grupnya apa?” tanya jaksa.

“Saya ganti kalian,” jawab Rini.

Rini menjelaskan, Grup WA sudah ada ketika dirinya masuk ke Sekretariat Mentan. Dia menuturkan, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta yang juga sebagai terdakwa juga ada dalam grup tersebut.

“Pemahaman saksi apa itu maksudnya nama grup WA-nya saya ganti kalian itu?” tanya jaksa.

“Saya tidak tahu ketika saya masuk di sekretariat sudah ada grup itu,” ujarnya.

“Siapa saja yang ada di dalam?” tanya jaksa.

“Ada tim sekretariat Mentan, ada Pak Hatta, ada Uber, ada ajudan,” ujarnya.