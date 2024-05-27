Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berhasil Ditangkap, Caleg Aceh Terlibat Narkoba Sempat Buron 3 Minggu

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:56 WIB
Berhasil Ditangkap, Caleg Aceh Terlibat Narkoba Sempat Buron 3 Minggu
Caleg Aceh ditangkap terkait narkoba (Foto: Dok Polisi/Riana Rizkia)
JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Sofyan ternyata sempat kabur tiga minggu dan masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba.

Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Sofyan kabur ke wilayah Aceh Tamiang hingga Medan, dan akhirnya ditangkap di Aceh. 

"Telah dipetakan tempat-tempat persembunyian di mana tersangka DPO melarikan diri (wilayah Aceh Tamiang sampai Medan) selama 3 minggu," kata Mukti kepada wartawan, Senin (25/5/2024).

Sofyan, kata Mukti, telah menjadi buron terkait perkara narkotika dengan barang bukti 70 kilogram sabu, dan ditangkap saat tengah berbelanja pakaian di sebuah toko di Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

"Penangkapan dilakukan Tim Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," katanya.

