INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Keluarga Syahrul Yasin Limpo Jadi Saksi Persidangan, Ini Penampakannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:59 WIB
Keluarga Syahrul Yasin Limpo Jadi Saksi Persidangan, Ini Penampakannya
Keluarga SYL jadi saksi di persidangan (Foto: MPI/Riyan R)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa KPK menghadirkan istri, anak dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai saksi dalam perkara kasus gratifikasi dan pemerasan hari ini.

Berdasarkan pantauan di PN Tipikor Jakarta Pusat Senin (27/5/2024), terlihat keluarga dari SYL memasuki ruang sidang sekira pukul 14.50 WIB.

Terlihat istri SYL, Ayun Sri Harahap dan cucunya Andi Tenri Bilang Redisyah menggunakan pakaian serba hitam dan menggunakan masker. Sementara, Kemal Redindo yang merupakan anaknya juga telah hadir di ruang sidang dengan menggunakan batik.

Sementara itu, staf khusus Kementan Joice Triatman dan sejumlah saksi lainnya telah hadir di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, pada persidangan kali ini Jaksa KPK menghadirkan delapan saksi yang merupakan keluarga hingga asisten rumah tangga (ART) dari Syahrul Yasin Limpo. Seluruhnya akan memberikan keterangan terkait aliran uang dalam perkara yang dimaksud.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam dakwaan, diduga SYL menerima gratifikasi senilai Rp44,5 miliar. Jumlah tersebut didapatkan dari patungan pejabat eselon I dan 20% dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan.

(Angkasa Yudhistira)

      
