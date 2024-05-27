Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: 2 Orang Tewas Imbas Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:11 WIB
BNPB: 2 Orang Tewas Imbas Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan sebanyak dua orang dilaporkan meninggal dunia imbas bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, pada Minggu (26/5). Tanah longsor ini terjadi disebabkan karena hujan berintensitas lebat yang berlangsung cukup lama di wilayah setempat.

"Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (26/5) malam, total korban jiwa akibat tanah longsor yang terjadi di Kampung Mitiede, Distrik Minyawbouw tersebut berjumlah lima orang. Adapun dua orang masih dalam pencarian serta satu orang dinyatakan selamat dalam perawatan di Rumah Sakit Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat," kata Aam sapaan karibnya di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Aam menambahkan tanah longsor yang terjadi dilaporkan juga menyebabkan enam unit rumah mengalami rusak berat akibat tertimbun material longsor. Selain itu, longsor juga mengakibatkan terputusnya akses jalan di Kampung Mitiede.

Sebagai upaya penanganan darurat, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Arfak, BPBD Provinsi Papua Barat, Basarnas, dan TNI-Polri melakukan evakuasi dengan mengerahkan sejumlah peralatan SAR serta melakukan kaji cepat dampak bencana.

"Operasi pencarian korban hilang oleh tim gabungan yang sempat dihentikan sementara akibat cuaca ekstrem semalam sudah dilanjutkan kembali dengan mengerahkan alat berat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188139//petugas_saat_perbaiki_listrik_di_sumbar-8hH1_large.jpg
BNPB: Listrik di Sumbar Pulih 100%, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188061//bencana_sumatera-zcbN_large.jpeg
Update Korban Bencana Sumatera: 867 Orang Meninggal dan 521 Jiwa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973//pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963//rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187956//banjir-A5Hg_large.jpg
Angin Kencang dan Banjir Terjang Jawa Timur, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187929//bbm_pertamina-wMsQ_large.jpg
Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement